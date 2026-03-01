Manfredi | Grande Sal Da Vinci ti aspettiamo in Comune per festeggiare

Il sindaco di Napoli invita il cantante Sal Da Vinci a partecipare a un evento in Comune, dopo averlo lodato pubblicamente. Il messaggio è stato diffuso attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea l’importanza del talento e dell’impegno artistico del cantante. Non sono stati forniti dettagli sulla data o sul motivo specifico dell’invito, ma si parla di una festa ufficiale per celebrare il suo contributo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Napoli vince quando il talento incontra il cuore! In questo Sal Da Vinci è un esempio da seguire: la passione sentimentale della nostra città insieme ad una grande preparazione tecnica”. Così sui social il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi celebra il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo con la sua ‘Per sempre sì’. “ Quando abbiamo festeggiato i suoi 40 anni di carriera in piazza Plebiscito – ricorda Manfredi – ho visto un uomo dai valori veri. La vittoria a Sanremo è il riconoscimento di un percorso di arte, identità e amore per le proprie radici. A nome mio e della città, dico a Sal: sei stato grande, hai fatto emozionare milioni di persone e ti festeggeremo prima possibile in Comune”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

