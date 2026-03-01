Gambolò saltava le code in auto con paletta dei carabinieri contraffatta | denunciato 20enne

Un giovane di 20 anni è stato denunciato a Gambolò, in provincia di Pavia, per aver saltato le code in auto utilizzando una paletta dei carabinieri contraffatta. La polizia ha scoperto l’uso di strumenti falsificati durante un controllo e ha proceduto con la denuncia. Il ragazzo è stato identificato e denunciato a piede libero per il reato di possesso ingiustificato di segni distintivi contraffatti.

Gambolò (Pavia) – È stato denunciato, a piede libero, per il reato di "possesso ingiustificato di segni distintivi contraffatti". Un giovane, ventenne, è stato infatti individuato dai carabinieri della Stazione di Gambolò, della Compagnia di Vigevano, a seguito delle preoccupate segnalazioni da parte di privati cittadini. Più volte era stata infatti notata un'automobile percorrere a forte velocità le vie del centro abitato, sorpassando le auto in coda ai semafori o agli incroci con lo stop, mostrando dal finestrino una paletta rossa di quelle usate dalle forze dell'ordine per convincere gli altri automobilisti a scansarsi e a lasciarlo passare.