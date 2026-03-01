Sal Da Vinci ovvero Napoli è il brand che funziona E alla grande Pontida che è l’Italia scoppia il fegato
Sal Da Vinci rappresenta Napoli come un marchio di successo che funziona, attirando l’attenzione anche fuori regione. Alla stessa maniera, Pontida, simbolo di alcune tradizioni italiane, suscita reazioni forti e visceralmente espresse. Se si dovesse creare una giornata nazionale dedicata ai fegati scoppiati durante eventi legati a queste manifestazioni, il 28 febbraio potrebbe essere la data scelta.
La napoletanità che negli ultimi anni ha colonizzato — parola forte ma efficace — la scena culturale e turistica italiana. Negli occhi di Sal Da Vinci c’è una forza che nasce solo dalla strada tortuosa Mc Roma 13022026 - Il Presidente della Repubblica riceve il cast di Sanremo 2026 foto Mario CartelliImage nella foto: Sal Da Vinci Se mai verrà istituita una giornata nazionale in memoria dei fegati scoppiati agli antinapoli, la data è già pronta sul calendario: 28 febbraio. Quel giorno in cui Romelu Lukaku la infila al 95esimo a Verona, con la naturalezza di chi entra in cucina e spegne la luce, mentre altrove Carlo Conti annuncia che sarà Stefano De Martino a guidare il prossimo Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L’anno che verrà 2026, il cast è pazzesco: da Patty Pravo a Sal Da Vinci sul palco più grande di semprePer il terzo anno consecutivo, la Calabria si conferma la cornice del Capodanno di Rai 1.
Sanremo, il grande finale: vince Napoli con Sal Da Vinci e De Martino prossimo conduttoreSanremo 2026, l’ultima notte: emozione, passaggio di testimone e vittoria di Sal Da Vinci La 76ª edizione arriva al gran finale tra standing ovation,...
Sal da vinci E Renato Zero in concerto
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci.
Temi più discussi: Sal Da Vinci, eroe del popolo; Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantautore napoletano; Oggi sposi: Sal da Vinci sbanca Sanremo; Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo.
Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave ...Dalla promessa fatta a sé stesso ai 13 tentativi prima di Sanremo, Sal Da Vinci racconta la strada lunga mezzo secolo che lo ha portato alla vittoria: «Napoli ha sempre cantato». Ora l’Eurovision lo a ... vanityfair.it
Sanremo 2026: la verità sulla classifica e i voti a Sal Da VinciSal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 ma alcuni dettagli sul voto e la classifica hanno rivelato qualcosa di insolito. newsmondo.it
A poche ore dalla vittoria del Festival di Sanremo 2026, il napoletano Sal Da Vinci commenta il trionfo parlando in un’intervista video con il giornalista del Mattino, Federico Vacalebre. #ilmattino #saldavinci #sanremo - facebook.com facebook