Sanremo 2026 Michele Zarrillo chi è | la cover con Sal Da Vinci

Michele Zarrillo sarà uno dei protagonisti della serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2026, che si terrà venerdì 27 febbraio. La sua partecipazione è confermata e prenderà parte alla serata insieme a Sal Da Vinci. L’evento si svolgerà nel contesto della manifestazione musicale e vedrà diversi artisti esibirsi con brani rielaborati.

(Adnkronos) – Michele Zarrillo sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell'Ariston interpreterà il suo celebre brano 'Cinque giorni', con Sal Da Vinci, in gara al Festival con il brano 'Per sempre sì'. Una delle carriere più longeve e acclamate nella storia della musica italiana..