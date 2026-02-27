Stasera a Sanremo 2026 si svolge la serata delle Cover, con trenta artisti in gara accompagnati da ospiti speciali. Tra i partecipanti ci sono Sal Da Vinci, che si esibisce insieme a Michele Zarrillo, e Ditonellapiaga, in coppia con TonyPitony. La competizione vede coinvolti numerosi big della musica italiana, pronti a mettere in mostra le loro interpretazioni.

Stasera a Sanremo 2026 c'è l'attesissima serata delle Cover: 30 Big in gara con artisti ospiti al loro fianco. La serata è una sfida a sé – con vincitore che non influisce sulla classifica generale del festival. Il risultato si saprà verso le 1.30 di notte, votano 3 giurie: Televoto (34%), Sala Stampa Tv e Web (33%) e Radio (33%). Chi vincerà secondo i bookmakers? Sal Da Vinc, la sorpresa assoluta di questa edizione, è il favorito numero 1 dagli esperti di scommesse per la serata di stasera. Il cantante napoletano canterà Cinque giorni insieme a Michele Zarrillo – per Sisal sarà il vincitore della serata.

© Iodonna.it - Sal Da Vinci (con Michele Zarrillo) e Ditonellapiaga (con TonyPitony) si giocano la vittoria

Sanremo 2026, alle prove ovazione per Sal Da Vinci e DitonellapiagaDitonellapiaga sbanca, Tredici Pietro sorprende, Sal Da Vinci sfortunato ma poi liberatorio e a dir poco osannato.

Leggi anche: Ditonellapiaga show nelle prove del Festival. Ovazione pure per Sal Da Vinci

Sanremo 2026, pagelle terza serata: a Belen basta un attimo (7), Sal Da Vinci mette i brividi (9), Pantani 'Elkann' salva la serata (9)Terza serata del Festival di Sanremo, tra le lacrime di Sal Da Vinci, la bellezza di Belen Rodriguez e il ritmo di Serena Brancale. Scopriamo le pagelle della terza puntata ... libero.it

Sal Da Vinci canta con i fan a Sanremo. Il karaoke improvvisato. VIDEOSanremo non è solo Ariston. A prendersi la scena fuori dal teatro è Sal Da Vinci, che in piazza San Siro si è fermato tra i fan per un karaoke ... affaritaliani.it

Il cantante napoletano racconta la sua canzone: "È importante restare umani nelle promesse" e si prepara a duettare con Michele Zarrillo. A cura di Andrea Conti - facebook.com facebook

