Sal Da Vinci dopo la finale di Sanremo bacia la moglie Paola Pugliese le prime parole in lacrime dopo la vittoria

Dopo la vittoria a Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha festeggiato sul palco dell'Ariston, baciando la moglie Paola Pugliese e abbracciando il figlio Francesco. Le sue prime parole sono state pronunciate in lacrime, mentre ha dedicato il successo alla famiglia e alla città di Napoli. L’artista ha mostrato grande emozione durante l’evento, celebrando il traguardo raggiunto.

Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da VinciSal Da Vinci ha più volte parlato del grande amore della sua vita nel corso di diverse interviste.

Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci: “Per conquistarla feci un casino”Paola Pugliese è nata nel 1968 a Napoli e l’incontro con Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, avviene da giovanissimi, da...

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo RanieriSal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì. Trionfo napoletano dopo 38 anni da Massimo Ranieri con Perdere l’amore. La canzone d’amore conquista l’Ariston e chiude un Festival storico. fanpage.it

Sanremo 2026, il testa a testa tra Sal Da Vinci e Sayf e il ruolo cruciale della stampa. Sui social scoppia la protesta: ImbarazzanteSal Da Vinci ha trionfato al Festival di Sanremo. Nonostante fosse il favorito, sui social è scoppiata la polemica ... libero.it

#Buongiorno e buona #domenica. Bravissimo Sal Da Vinci, che gioia vederti vincere il Festival di Sanremo. Che emozione vedere le tue lacrime per una vittoria tanto attesa, tanto sofferta e tanto meritata. Fratello mio sono felice per te: la scorsa estate a #Cata - facebook.com facebook

Sal Da Vinci canta cose che non mi piacciono ma mi piace lui e mi piacciono le sue canzoni che non ascolto. #sanremo2026 x.com