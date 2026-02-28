In questa intervista, si presenta Sal Da Vinci, cantante e artista noto per la sua voce e il suo stile, che si descrive come rappresentante del popolo proveniente dal basso. Viene confrontato con altri artisti come Nino d’Angelo e Gigi d’Alessio, con cui condivide un’origine e un modo di interpretare la musica. La conversazione approfondisce aspetti della sua carriera e della sua identità artistica.

Meglio azzardare subito una fenomenologia di Sal Da Vinci, conoscendolo bene, prima che lo faccia qualcun altro, che non lo conosce per niente. Che sia lui, come possibile, anzi probabile (Fedez-Masini permettendo), o meno, il vincitore del Sanremo 2026, di sicuro la canzone che ha marchiato a fuoco l’edizione che finisce stasera è la sua «Per sempre sì», che ha conquistato chiunque tranne i puntuali detrattori della canzone popolare, gli eterni snob: «È roba da matrimonio napoletano», hanno sentenziato, quasi fosse un’offesa. È «roba neomelodica», hanno continuato, quasi dimentichi dei pregiudizi simili che hanno pesato sulle carriere di Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista a Sal Da Vinci: «Io, voce del popolo venuta dal basso. Come Nino d'Angelo e Gigi d'Alessio»

Morto Vincenzo D'Agostino paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, da "Non dirgli mai" a "Rossetto e caffè"Il mondo della musica a lutto: è morto a 64 anni Vincenzo D’Agostino, paroliere che ha firmato tantissimi successi tra cui i testi di “Non dirgli...

Leggi anche: E' morto Vincenzo D'Agostino, lo storico paroliere di Gigi D'Alessio. Tra le sue hit Rossetto e caffè con Sal Da Vinci

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Sal Da Vinci: 'Sono passionale e struggente dunque con orgoglio neomelodico'; Sal Da Vinci: Neomelodico sì, ma senza razzismo; Sal Da Vinci: Ho avuto momenti duri. A Sanremo fedele al mio stile: non faccio il giovane vecchio; Sanremo 2026 e il miracolo (parola sua) del favorito della serata cover e duetti.

Sanremo 2026: perché Sal Da Vinci è risalito nelle quote dopo la 'profezia' di Antonio RicciDalla previsione di Antonio Ricci all'impennata delle quote, il percorso di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 tra tendenze online e reazioni del pubblico ... notizie.it

Sal Da Vinci favorito della serata cover e duetti (e non solo): «Sanremo per me è un miracolo»Tornato al festival dopo 17 anni (e 40 anni di carriera), Sal Da Vinci è tra i protagonisti di Sanremo 2026, favorito nella serata cover. style.corriere.it

24 Sal Da Vinci con Michele Zarrillo “Cinque giorni” #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Sal Da Vinci recitò con Verdone in “Troppo forte”: la scena cult della lettera x.com