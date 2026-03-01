Sal Da Vinci ha partecipato al Festival di Sanremo 2026, tornando sul palco con una performance che ha coinvolto il pubblico. Durante l’evento, ha presentato la canzone “Per sempre sì”, dedicandola alla moglie Paola. La serata si è svolta con l’orchesta che ha aperto le prime note, mentre la platea era pronta a lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera.

Le luci dell’Ariston, l’orchestra che attacca le prime note e una platea pronta a lasciarsi sorprendere: il ritorno di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 non è stato soltanto una partecipazione, ma un vero e proprio passaggio emotivo. Con “Per sempre sì”, l’artista napoletano ha trasformato il palco più ambito della musica italiana in un luogo intimo, quasi domestico, dove una storia personale è diventata patrimonio collettivo. Il suo trionfo ha acceso un entusiasmo trasversale: da un lato i fan storici, che lo seguono fin dagli esordi, dall’altro chi si è avvicinato incuriosito da una performance intensa e autentica. La vittoria ha rilanciato il suo nome tra i protagonisti assoluti dell’edizione 2026, confermando la forza di un interprete capace di coniugare tradizione melodica e sentimento contemporaneo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola alla quale ha dedicato la canzone “Per sempre sì”

Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese alla quale è dedicata "Per sempre sì"La canzone che sta conquistando il pubblico al Festival di Sanremo 2026 è un omaggio alla donna della sua vita.

Sal Da Vinci, la moglie Paola che ha ispirato "Per sempre sì", i nipoti, le malattie dei figliLa storia tra Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese è iniziata quando erano poco più che adolescenti.

Sal Da Vinci con Per sempre sì a Sanremo 2026

Una selezione di notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Sal Da Vinci chi è: dal successo ai drammi familiari. Testo e significato del brano 'Per sempre sì'; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; La (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di Rossetto e caffè; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì.

Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da VinciSal Da Vinci con Per sempre si è il vincitore di Sanremo 2026: al secondo posto Sayf seguito da Ditonellapiaga. superguidatv.it

Chi ha vinto Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci. La classifica finaleHa vinto Sal Da Vinci il Festival di Sanremo 2926. Ecco chi è il vincitore e la classifica finale completa della 76a edizione ... iconmagazine.it

La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun - facebook.com facebook

Sal Da Vinci canta cose che non mi piacciono ma mi piace lui e mi piacciono le sue canzoni che non ascolto. #sanremo2026 x.com