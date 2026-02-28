Sal Da Vinci la moglie Paola che ha ispirato Per sempre sì i nipoti le malattie dei figli

Il cantante napoletano è tra i favoriti per la vittoria a Sanremo 2026. La sua vita familiare comprende la moglie Paola, che ha ispirato la canzone

La storia tra Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese è iniziata quando erano poco più che adolescenti. Si sono incontrati a una festa di compleanno: lui aveva 15 anni, lei 16 (oggi Sal Da Vinci ha 56 anni, la moglie 57). È stato un colpo di fulmine immediato per lui, ma lei era riluttante perché, come ha raccontato Sal, a quell'epoca "l'uomo doveva essere più grande d'età" e lei, nonostante la differenza fosse di un solo anno, lo chiamava criaturo. Sal però ha conquistato pure il padre, portandogli delle aragostine perché sapeva che aveva un acquario. Alla fine anche Paola ha ceduto e da allora è sempre stata una presenza stabile e fondamentale nella vita dell’artista, non solo come compagna, ma come punto di riferimento costante anche nei momenti più complessi, personali e professionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese alla quale è dedicata "Per sempre sì"La canzone che sta conquistando il pubblico al Festival di Sanremo 2026 è un omaggio alla donna della sua vita.

La vita privata di Sal Da Vinci, la moglie Paola Pugliese e i due figli Francesco e AnnachiaraSal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese insieme da oltre 30 anni, con due figli e tre splendidi nipotini.

Sal Da Vinci canta Rossetto e Caffè con sua nipote Nina

