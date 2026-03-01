Il successo di Per sempre sì di Sal Da Vinci arriva 38 anni dopo Massimo Ranieri con la dedica speciale. Il palco dell’Ariston ha decretato il suo verdetto sancendo la vittoria di Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì. Un risultato che profuma di storia dato che l’artista riporta la palma d’oro a Napoli a distanza di quasi quattro decenni dall’impresa di Massimo Ranieri. Durante la conferenza stampa post vittoria il cantante ha faticato a nascondere l’emozione descrivendo il momento come un sogno inaspettato che premia una carriera iniziata a soli sette anni. Per Sal Da Vinci non si tratta solo di un successo personale ma di un riscatto per chiunque parta dal basso cercando di far arrivare la propria voce al grande pubblico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sal Da Vinci vince Sanremo, vola all’Eurovision e dedica il premio a Geolier

Sal Da Vinci andrà all’Eurovision e condivide il premio con Geolier: "Un onore rappresentare l'Italia"Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo con Per sempre sì, 38 anni dopo Massimo Ranieri.

Sal Da Vinci: "Questo premio lo condivido con Geolier. All'Eurovision dico sì"L'ultima conferenza stampa di Sanremo si è aperta con le parole del vincitore Sal Da Vinci e degli altri due arrivati sul podio Sayf e Ditonellapiaga.

