Sal Da Vinci porta il suo matrimonio davanti alla chiesa di Sanremo 2026 e il pubblico canta Per sempre sì – VIDEO

Sal Da Vinci ha deciso di celebrare il suo matrimonio in una chiesa di Sanremo nel 2026, attirando l’attenzione dei presenti. Prima di salire sul palco del Festival di Sanremo, il cantante ha condiviso questo momento con il pubblico, che ha risposto intonando il brano “Per sempre sì”. Il video dell’evento è stato condiviso sui social, mostrando l’emozione di quei momenti.

