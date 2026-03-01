Domenica In Sanremo 2026 | quando canta ci sarà Sal Da Vinci a che ora

Domenica In durante il Festival di Sanremo 2026 trasmetterà un'intervista con Sal Da Vinci, che parteciperà con una performance musicale. La sua esibizione è prevista nel pomeriggio, intorno alle 16,30. La trasmissione andrà in onda sulla rete Rai e sarà seguita da un pubblico televisivo interessato agli artisti in gara e alle interviste ai protagonisti.

Quando ci sarà (a che ora) canta Sal Da Vinci a Domenica In di Mara Venier in onda oggi, 1 marzo, su Rai 1 nello speciale su Sanremo 2026? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, e vogliono sapere quando canterà il proprio beniamino. Il cantante, secondo la scaletta, si esibirà intorno alle ore XXX. Oggi pomeriggio, oltre al vincitore del Festival di Sanremo 2026, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quindi nel dettaglio oggi rivedremo: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso,... 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

Sono davvero contento per la vittoria di Sal Da Vinci. In un mondo in cui l'odio, le guerre, la violenza e le discriminazioni hanno preso il sopravvento fa bene sentire una canzone piena di buoni sentimenti e sani valori cantata da un napoletano. - facebook.com facebook

Sal Da Vinci canta cose che non mi piacciono ma mi piace lui e mi piacciono le sue canzoni che non ascolto. #sanremo2026 x.com