Durante lo speciale di Domenica In dedicato a Sanremo 2026, Sal Da Vinci è caduto in diretta televisiva, attirando l’attenzione dei telespettatori. L’incidente si è verificato mentre partecipava alla trasmissione, suscitando immediatamente commenti sui social e sui telegiornali. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle conseguenze dell’accaduto o alle circostanze che lo hanno causato.

Piccolo incidente di percorso per Sal Da Vinci durante lo speciale di Domenica In dedicato a Sanremo 2026. Il vincitore del Festival con “Per sempre sì” è stato protagonista di una caduta in studio mentre si esibiva davanti al pubblico. Un imprevisto che non ha intaccato l’entusiasmo del momento e che il cantante ha affrontato con ironia. L’episodio è avvenuto mentre Sal Da Vinci stava cantando il bis del brano vincitore, muovendosi tra le poltrone del pubblico in studio. Nel mezzo dell’esibizione è inciampato, finendo a terra sotto gli occhi di telespettatori e presenti. Il cantante si è rialzato subito, rassicurando tutti con una battuta: “Tutto bene, mi sono solo sporcato il pantalone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sal Da Vinci cade in diretta a Domenica In: “Ora finiremo su tutti i Tg”

Leggi anche: Sal Da Vinci cade in diretta a Domenica In, la reazione dopo l’incidente: “Ora finiremo su tutti i Tg”

Leggi anche: Sal Da Vinci canta a Domenica In, raggiunge la platea e… cade

Sal Da Vinci in concerto a Piazza Plebiscito

Contenuti e approfondimenti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo Ranieri; Chi è Francesco, il figlio di Sal Da Vinci che conquista Sanremo 2026; Le pagelle di Sanremo Sal Da Vinci è un meme, Max Pezzali ci salva, Malika brilla; Sal Da Vinci con vista sul Golfo di Napoli - Sanremo 2026: se le canzoni fossero case, sarebbero queste.

Sal Da Vinci canta a Domenica In, raggiunge la platea e... cade - VideoCaduta in diretta per Sal Da Vinci a Domenica In. Il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ospite oggi da Mara Venier, è sceso in platea durante la sua seconda esibizione per ... adnkronos.com

Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica InGrande emozione per Sal Da Vinci a Domenica In. Il fresco vincitore del Festival di Sanremo, ospite del programma di Mara Venier, è salito di nuovo sul palco per cantare la sua 'Per sempre sì', coinvo ... video.corriere.it

Sal Da Vinci può vincere l’Eurovision L’esperta: «Rischia di essere poco internazionale» x.com

Sal Da Vinci cerca di raggiungere il pubblico ma cade rovinosamente: il video dell’incidente durante l’esibizione a Domenica In Il vincitore del festival di Sanremo 2026 stava cantando “Per sempre sì” - facebook.com facebook