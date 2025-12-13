Se te lo sei perso al cinema ora arriva su Netflix | il film campione di incassi con Timothée Chalamet e Zendaya

Dopo il successo nelle sale, il film campione di incassi con Timothée Chalamet e Zendaya arriva ora su Netflix. Un sequel atteso, con un cast stellare e una trama coinvolgente, pronta a emozionare nuovamente il pubblico.

Arriva il sequel di un film emozionante che ha fatto esplodere i cinema di tutto il mondo. Un cast da urlo ed una storia avvincente, ancora tutta da scoprire. Come ogni mese, sulla piattaforma Netflix, la prima e più famosa tra quelle di streaming digitale che consentono di guardare dei bei film senza nemmeno uscire di casa, ci propone qualche nuovo prodotto. In questo caso, si tratta di una pellicola che al cinema abbiamo già potuto vedere e che quindi, può essere oggetto di un bel re-watch per chi è stato sulle poltrone rosse a vederla già una volta o di una scoperta da zero per chi invece non l’aveva ancora vista! Non è mai facile adattare in un bel film un romanzo, specie se si tratta del Ciclo di Dune di Frank Herbert, un progetto avvincente e complesso ambientato in un mondo fantascientifico ma con una società altamente dipendente dai codici di condotta medievale, dove esistono nobili, creature fantastiche e lotte per il potere proprio come nel periodo più buio della storia antica. Screenworld.it

Se ti sei perso al cinema Jay Kelly puoi vederlo su Netflix: Clooney è in stato di grazia - L’ultimo film di Noah Baumbach arriva in streaming dopo Venezia 82, portando con sé un Clooney sorprendente e un racconto s ... msn.com