Sacro Cuore | arriva finalmente nelle sale italiane il film che ha commosso la Francia

Il film sul Sacro Cuore, successo di pubblico in Francia, arriva nelle sale italiane. Un’opera che esplora con sensibilità e profondità il tema della fede e della spiritualità, offrendo uno sguardo autentico e riflessivo. La pellicola si propone di coinvolgere gli spettatori con un racconto sobrio e rispettoso, portando in scena una storia universale che invita alla contemplazione e al dialogo.

Uscito in Francia il 1° ottobre 2025, il film Sacré-Cœur. Son Reign n'a pas de fin («Sacro Cuore. Il suo Regno non ha fine») ha fatto registrare decine.

