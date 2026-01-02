Sacro Cuore | arriva finalmente nelle sale italiane il film che ha commosso la Francia

Il film sul Sacro Cuore, successo di pubblico in Francia, arriva nelle sale italiane. Un’opera che esplora con sensibilità e profondità il tema della fede e della spiritualità, offrendo uno sguardo autentico e riflessivo. La pellicola si propone di coinvolgere gli spettatori con un racconto sobrio e rispettoso, portando in scena una storia universale che invita alla contemplazione e al dialogo.

Il film sul Sacro Cuore che ha fatto boom al botteghino in Francia sta per arrivare anche nel nostro Paese. Ecco quando e dove sarà possibile vederlo. Uscito in Francia il 1° ottobre 2025, il film Sacré-Cœur. Son Reign n’a pas de fin («Sacro Cuore. Il suo Regno non ha fine») ha fatto registrare decine. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

