Al via il corso per animatori territoriali intitolato alla memoria di Gabriele Nuzzolo

È aperta la registrazione al corso per animatori territoriali intitolato a Gabriele Nuzzolo, che si svolgerà tra metà febbraio e metà aprile 2026. Il percorso mira a formare figure professionali in grado di promuovere iniziative di sviluppo locale e partecipazione comunitaria. L’attività si rivolge a chi desidera acquisire competenze per contribuire al miglioramento del proprio territorio, nel rispetto delle esigenze e delle risorse locali.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.