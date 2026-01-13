Al via il corso per animatori territoriali intitolato alla memoria di Gabriele Nuzzolo
È aperta la registrazione al corso per animatori territoriali intitolato a Gabriele Nuzzolo, che si svolgerà tra metà febbraio e metà aprile 2026. Il percorso mira a formare figure professionali in grado di promuovere iniziative di sviluppo locale e partecipazione comunitaria. L’attività si rivolge a chi desidera acquisire competenze per contribuire al miglioramento del proprio territorio, nel rispetto delle esigenze e delle risorse locali.
Prenderà il via tra metà febbraio e metà aprile 2026 il corso per animatori territoriali “Gabriele Nuzzolo”. Si tratta di un percorso formativo gratuito promosso nell’ambito del progetto Ben-essere, con l’obiettivo di costruire una rete di persone attive in grado di operare per lo sviluppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
