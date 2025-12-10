Il salone dello stabile confiscato sarà intitolato alla memoria di Michele Lerna

L'Amministrazione comunale di San Michele Salentino ha annunciato l'intitolazione del salone dello stabile di via della Repubblica alla memoria di Michele Lerna. La decisione arriva su sollecitazione della cooperativa sociale “Se Puede” e riguarda il bene confiscato alla criminalità e restituito alla comunità, simbolo di rinascita e legalità.

SAN MICHELE SALENTINO - L'Amministrazione comunale di San Michele Salentino, su sollecitazione della cooperativa sociale “Se Puede”, comunica che il salone dello stabile di via della Repubblica, bene confiscato alla criminalità e restituito alla comunità, sarà intitolato alla memoria di Michele. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Stiamo ampliando il nostro TEAM! Cerchiamo una figura da inserire in salone: offriamo contratto di lavoro stabile, premi produzione e un ambiente davvero dinamico e sereno. Lavoriamo su turni 40h settimanali! Sei interessato/a? Chiamaci subito e fissa il tuo Vai su Facebook