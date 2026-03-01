Sabatini | Il gol di Lukaku ha salvato anche l’arbitro

Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha commentato la partita e il gol di Lukaku, affermando che quel goal ha avuto un ruolo nel salvare anche l’arbitro. La sua analisi si concentra sull’impatto di quella rete nel corso della gara, senza esprimere giudizi personali o opinioni. Sabatini si è concentrato sui fatti relativi all’evento sportivo.

Su Youtube: "Un arbitro che non dà il fallo su Buongiorno, sapendo che dal corner può arrivare un gol, non comprende l’importanza della sua direzione.” Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku “Il gol di Lukaku è fondamentale per la classifica del Napoli che passa a Verona con un 2-1 molto sofferto, che consente però alla squadra di Antonio Conte di mantenere inalterata qualsiasi distanza nella lotta per la Champions League. È molto importante per il giocatore perché ha avuto la possibilità in 20 minuti di mostrarsi nuovamente il Lukaku sulla via del ritorno, dopo una stagione molto sofferta passata praticamente da spettatore a causa dell’infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Verona-Napoli, Sabatini: «Gol fondamentale di Lukaku. Fallo netto su Buongiorno, errore grave»

