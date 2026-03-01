Il progetto di rigenerazione dell’intero complesso del convento di San Domenico, situato dietro l’ufficio postale in piazza del Popolo, prevede la riqualificazione di tutto l’edificio. Nonostante ci siano ancora 4 milioni di euro da trovare, le autorità assicurano che in qualche modo verranno reperiti. La decisione di procedere è stata comunicata ufficialmente, senza indicare tempi o modalità precise.

Rigenerazione dell’intero complesso del convento di San Domenico. Dietro l’ufficio delle Poste in piazza del Popolo. Un blocco che dà su un lato su via Branca, l’altro su via Giordano Bruno. Fino ad ora sono stati spesi 10 milioni di euro. Ma non bastano. Perché siamo ormai agli sgoccioli. La consegna lavori, partiti a fine del 2023, era stata fissata per fine agosto dello scorso anno. "E’ questa la prima priorità dell’amministrazione" dice il sindaco Andrea Biancani. Che aggiunge: "Spero di chiudere il cantiere per la primavera del prossimo se non sorgeranno problemi perchè stiamo parlando di un complesso tutelato dalla Soprintendenza. Vado di tanto in tanto dentro per un sopralluogo e per vedere come si procede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - S. Domenico, finire a tutti i costi. Anche se mancano 4 milioni: "In qualche modo li troveremo"

