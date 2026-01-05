Nella calza della Befana troveremo il freddo e anche qualche fiocco di neve

Nella calza della Befana, troveremo temperature più basse e qualche fiocco di neve. L’attuale centro di bassa pressione sulle regioni centro-meridionali favorisce l’intensificazione delle correnti di Bora e Grecale sull’Alto Adriatico, provocando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Romagna. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e prepararsi alle temperature più rigide previste nei prossimi giorni.

La formazione di un centro di bassa pressione sulle nostre regioni centro-meridionali favorirà già nel corso della giornata odierna un'intensificazione delle fredde correnti di Bora e Grecale sull'Alto Adriatico, determinando un ulteriore peggioramento del tempo sulla Romagna. Secondo Manuel.

