nella calza della befana troveremo il freddo e anche qualche fiocco di neve

5 gen 2026

Nella calza della Befana, troveremo temperature più basse e qualche fiocco di neve. L’attuale centro di bassa pressione sulle regioni centro-meridionali favorisce l’intensificazione delle correnti di Bora e Grecale sull’Alto Adriatico, provocando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Romagna. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e prepararsi alle temperature più rigide previste nei prossimi giorni.

La formazione di un centro di bassa pressione sulle nostre regioni centro-meridionali favorirà già nel corso della giornata odierna un’intensificazione delle fredde correnti di Bora e Grecale sull’Alto Adriatico, determinando un ulteriore peggioramento del tempo sulla Romagna. Secondo Manuel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

