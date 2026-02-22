Ryan Garcia si candida come anello debole dei pesi welter

Ryan Garcia conquista la cintura WBC nei pesi welter dopo aver battuto Mario Barrios in dodici round. La vittoria arriva grazie a un combattimento intenso e strategico, che ha sorpreso molti appassionati. Garcia dimostra di aver migliorato la sua tecnica, mettendo sotto pressione l’avversario fin dal primo round. La sua performance apre nuove prospettive per la sua carriera e solleva domande sulla sua prossima sfida. La scena si prepara a un nuovo capitolo nel mondo della boxe.

Nel panorama del peso welter, una vittoria segna una svolta significativa: Ryan Garcia ottiene la cintura WBC battendo Mario Barrios in dodici round, consolidando una presenza rilevante nella divisione 147 libbre. L'incontro ha messo in luce una versione più misurata di Garcia, capace di gestire l'azione con disciplina, sfruttando un destro preciso e mantenendo il controllo del ritmo. L'esito rafforza la traiettoria della carriera, offrendo una risposta netta a dubbi sulla concentrazione e sulla tenuta fisica maturati nel periodo recente. Garcia ha boxato con disciplina, mettendo a terra Barrios fin dall'inizio e affidandosi a un destro affilato che ha mantenuto l'incontro sotto controllo.