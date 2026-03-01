Inizia la partita di rugby di serie A tra i Cavalieri e la squadra di Roma, una sfida importante per entrambe le squadre. I Cavalieri cercano di ottenere la loro dodicesima vittoria stagionale, obiettivo fondamentale per mantenere il primo posto e rimanere in corsa per i playoff. La partita si gioca in un clima di grande attesa e tensione.

Vincere la dodicesima partita stagionale, per continuare a tenere un piede e mezzo nei playoff e rimanere al primo posto in classifica. E’ con questo obiettivo che i Cavalieri Union affronteranno la Rugby Roma, nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A che inizierà oggi alle 14,30 nella capitale. Gli uomini di Alberto Chiesa guidano la classifica del girone 4 del torneo con 56 punti, a pari merito con il Civitavecchia (potendo però contare sugli scontri diretti a favore) e con ben diciotto lunghezze di margine sul San Benedetto terzo. Continuando a tenere questo ruolino di marcia, entrambe le formazioni si qualificheranno agli spareggi-promozione, in quanto la "miglior seconda" sarà con tutta probabilità espressione del quarto girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby serie A. È una sfida ‘capitale’. I Cavalieri a Roma

Campionato maschile Serie A Elite di rugby: Petrarca Rugby vs Rangers Rugby Vicenza 1974Torna il più recente dei derby del Campionato di Rugby Serie A Elite 2025/2026: tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per il...

Campionato maschile Serie A Elite di rugby: Petrarca Rugby vs Biella Rugby ClubRicomincia il Campionato di Rugby Serie A Elite: dopo la lunga pausa per la Coppa Italia, tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rugby serie.

Temi più discussi: Rugby, la mazzata: Colorno verso il ritiro dal campionato di Serie A Elite; Rugby Serie A Elite - Anesi: Viadana cresce e guarda avanti, ora il campionato è la nostra sfida; Fulmine a ciel sereno sulla Serie A Elite: Colorno verso il ritiro; RUGBY SERIE A: DOMENICA L’ATTESO DERBY TRA L’AQUILA E PAGANICA.

Rugby, la mazzata: Colorno verso il ritiro dal campionato di Serie A EliteROVIGO - La serie A Elite di rugby perde i pezzi. Il Colorno ultimo in classifica con 7 punti va verso il ritiro. La difficile situazione economica del club non dovrebbe ... ilgazzettino.it

Rugby, Serie A elite: Colorno crisi infinita, la squadra verso il ritiro dal campionatoC’è un silenzio particolare che avvolge le grandi crisi, quello che precede gli annunci che nessuno vorrebbe ascoltare. Nelle ultime ore, tra telefonate ... oasport.it

- Scelta la formazione della Serie C per la sfida contro il Phoenix Rugby! Forza Condor! Domenica 1 Marzo - ore 14.30 Campo Sportivo Comunale, Comun Nuovo (BG) #RugbyRovato #ForzaCondor #SerieC - facebook.com facebook