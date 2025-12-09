Campionato maschile Serie A Elite di rugby | Petrarca Rugby vs Biella Rugby Club

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricomincia il Campionato di Rugby Serie A Elite: dopo la lunga pausa per la Coppa Italia, tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per il Campionato di Rugby Serie A Elite 20252026, con la terza partita casalinga. Il Petrarca Rugby incontra per la prima volta in Campionato il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

campionato maschile serie eliteRugby, Serie A Elite: Rovigo batte Valorugby e vola in testa. Fiamme Oro seconde con bonus - La quinta giornata della Soladria Serie A Elite Maschile regala una nuova capolista. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Campionato Maschile Serie Elite