Rugby Challenge Cup | le Zebre Parma vincono la battaglia contro gli Ospreys e vedono i playoff

Le Zebre Parma hanno conquistato una vittoria importante nel terzo turno della Challenge Cup di rugby, battendo in casa gli Ospreys. La vittoria rappresenta un passo avanti nella loro strada verso i playoff, evidenziando impegno e determinazione della squadra. È un risultato che rafforza le ambizioni del team nel torneo, mantenendo vivo l’interesse dei tifosi e della società per le prossime gare.

Una vittoria sofferta, ma per questo ancora più bella, quella ottenuta dalle Zebre Parma che nel terzo turno della Challenge Cup di rugby superano al Lanfranchi i gallesi Ospreys. Dopo un primo tempo dominato la franchigia federale rischia la beffa nella ripresa, ma la meta di Locatelli fa gioire lo stadio di Parma e avvicina le Zebre ai playoff. Avvio di gara deciso da parte delle Zebre Parma, che nei primi venti minuti impongono ritmo e territorialità agli Ospreys. Al 16’ arriva la prima concretizzazione: dopo una fase di pressione nei ventidue avversari, Giacomo Da Re è preciso dalla piazzola e porta avanti i ducali con il calcio di punizione del 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Challenge Cup: le Zebre Parma vincono la battaglia contro gli Ospreys e vedono i playoff Leggi anche: Rugby, Challenge Cup: le Zebre ospitano gli Ospreys per uscire dalla crisi Leggi anche: Rugby, Challenge Cup: le Zebre Parma crollano nella ripresa a Montpellier La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Challenge Cup: dove si vede Zebre Parma-Ospreys in diretta streaming; Challenge Cup, Zebre: due sfide da dentro o fuori. Cosa serve ai ragazzi di Brunello per andare agli ottavi; Challenge Cup: torna la coppia Fusco-Da Re nella formazione delle Zebre che affrontano gli Ospreys; Challenge Cup: mediana internazionale nella formazione degli Ospreys per la sfida con le Zebre. Rugby, Challenge Cup: le Zebre Parma vincono la battaglia contro gli Ospreys e vedono i playoff - Una vittoria sofferta, ma per questo ancora più bella, quella ottenuta dalle Zebre Parma che nel terzo turno della Challenge Cup di rugby superano al ... oasport.it

Rugby, Challenge Cup: le Zebre ospitano gli Ospreys per uscire dalla crisi - Tre sconfitte consecutive nell’United Rugby Championship, cui si aggiunge il netto ko subito a Montpellier a metà dicembre, hanno spento gli entusiasmi in ... oasport.it

EPCR: 50ª per Ferrari con le Zebre che ospitano gli Ospreys - Le Zebre Parma ospiteranno i gallesi degli Ospreyes domenica 11 gennaio, con kick- sportparma.com

5° ROUND CHALLENGE CUP - BENETTON RUGBY 38 AGEN 24 - facebook.com facebook

Challenge Cup: torna la coppia Fusco-Da Re nella formazione delle Zebre che affrontano gli Ospreys x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.