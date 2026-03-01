Rudy Marra e Argentina condividano la loro esperienza di felicità che li ha fatti piangere. Rudy Marra, cantautore con alle spalle il premio della critica al Festival di Sanremo 1991, ha scritto canzoni per diversi artisti e ha partecipato a numerosi progetti musicali. Argentina è una cantante che ha collaborato con vari nomi del panorama musicale italiano. Entrambi raccontano momenti di gioia intensa legati alla musica e alle emozioni vissute.

Rudy Marra, noto cantautore (premio della critica al festival di Sanremo 1991, ha scritto anche per Giusy Ferreri, Tosca, Cristiano De Andrè e Paolo Belli), e Angelo Argentina (nella foto), attore e regista, insieme a Grazia Rizza, sono protagonisti dello spettacolo in programma oggi alle 17 al Piccolo teatro Alberione di via 3 Febbraio 7, a cura del Salotto Culturale Modena. Ci faranno conoscere "La vera incredibile storia del leggendario Rodolfo Parlapiano Zangone in arte Rudy". "Il recital – spiegano – è fondamentalmente un’esegesi della canzone ‘Sono felice’ di Rudy Marra, dall’album ‘Sopa d’amour’ del 1995. Nel ritornello cantava ‘Sono felice così felice che mi viene da piangere’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rudy Marra e Argentina raccontano la felicità che "fa piangere"

