Le Olimpiadi di Milano Cortina si arricchiscono di un protagonista inatteso: Snoop Dogg. Il rapper americano, ormai volto noto degli eventi sportivi internazionali, ha ricevuto il ruolo di

Ammettilo, te lo sei chiesto anche tu: cosa diavolo c’entra Snoop Dogg con lo sport? Perché è stato alle Olimpiadi, agli incontri di boxe, nei palazzetti, tra allenatori, atleti, dirigenti? Perché proprio lui? Beh, un giorno, prima dei Giochi di Parigi, glielo hanno chiesto. Ecco, i soliti giornalisti. Domanda: quando la Nbc ti ha contattato per questo incarico, perché hai accettato? Snoop Dogg non ha dovuto pensarci su: “E perché no? Questo è quello che faccio, capisci cosa intendo?, amo stare di fronte alla gente. Amo lo sport. So di cosa parlo. La rete è abbastanza attraente da capire che ci meritiamo a vicenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ambasciatore di felicità": che ci fa Snoop Dogg alle Olimpiadi

Approfondimenti su Snoop Dogg

Snoop Dogg si prepara a un ruolo inaspettato: diventare il primo coach onorario nella storia di Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Snoop Dogg, celebre rapper e intrattenitore, assume un ruolo inaspettato come Allenatore Onorario del Team USA alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

A taste of #LA28 ft. Snoop Dogg! Counting the days... #Olympics

Ultime notizie su Snoop Dogg

Argomenti discussi: Cultura - Ambasciatore Ferrara: L’idea della pace attraverso la forza è una contraddizione. Creiamo invece condizioni di collaborazione per migliorare la vi; L’Italia sulla stampa svizzera, dalla morte di Valentino al caso di Crans-Montana; Roma richiama l’ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti. Tajani: pericolo di fuga; Puglia, saperi antichi che diventano valore contemporaneo [intervista a Federica Capurso, Gioiella].

Ambasciatore Ferrara: L’idea della pace attraverso la forza è una contraddizione. Creiamo invece condizioni di collaborazione per migliorare la vi CulturaGrande partecipazione giovedì sera, presso il Centro Servizi per il volontariato di Benevento, all’incontro organizzato dal Laboratorio per la felicità pubblica e dal Comitato Più Uno Benevento 1 ... realtasannita.it

GIUNTA GIANI IN TOSCANA/ Quell’assessorato alla felicità che si illude di soddisfare il cuore dell’uomoEugenio Giani, riconfermato alla guida della Regione Toscana, ha modificato lo statuto, inserendovi il diritto alla felicità, cui ha dedicato un assessorato Nella nuova giunta del presidente della ... ilsussidiario.net

Intanto ci segnalano che Snoop Dogg è appena arrivato a Serra San Bruno - facebook.com facebook

Snoop Dogg in arrivo ai Giochi: «Curling Con il mocio sono bravissimo» x.com