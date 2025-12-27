Incendio al crossodromo di San Pacifico a San Severino Marche in fiamme gli uffici
Macerata, 27 dicembre 2025 – Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incendio che, poco dopo mezzogiorno, ha colpito la palazzina dei servizi dell'impianto comunale del crossodromo di San Pacifico, a San Severino Marche. L’allarme al 112 da parte di un consigliere comunale. A dare l'allarme al numero unico di emergenza 112 sono stati un consigliere comunale e un suo amico, di rientro da un'escursione: la loro segnalazione immediata è stata determinante e il tempestivo arrivo dei soccorsi ha permesso di circoscrivere il rogo al piano superiore, mettendo in salvo i locali del bar e tutti gli altri spazi situati al piano terra, che sono stati così risparmiati dal fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
