Rosso a Pinamonti e decisioni controverse | gli episodi chiave di Sassuolo-Atalanta

Durante la partita tra Sassuolo e Atalanta, valida per la 27ª giornata della Serie A 202526, l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Pinamonti e preso decisioni che hanno suscitato discussioni. La moviola ha evidenziato diversi episodi chiave che hanno influenzato il corso della partita, rendendo la sfida particolarmente tesa e controversa.

La moviola della sfida Sassuolo-Atalanta, valida per la 27ª giornata della Serie A 202526, restituisce una cornice di gioco molto intensa e decisioni arbitrali decisive. L’incontro ha richiesto continui interventi dall’area tecnica all’area di rigore, con un ritmo elevato che ha posto in primo piano la gestione disciplinare. Il direttore di gara, Matteo Marchetti, ha mantenuto costante controllo della situazione, impiegando un metro duro per contenere il contesto nervoso e gli accessi di nervosismo delle due squadre. Al 16', Andrea Pinamonti è stato protagonista di un intervento in scivolata definito irruento, che ha comportato l’espulsione con cartellino rosso diretto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

