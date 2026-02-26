Durante la partita tra Fiorentina e Jagiellonia si sono verificati momenti di tensione e alcuni episodi che hanno richiesto l'intervento degli arbitri, creando un clima di nervosismo tra i giocatori. La gara si è sviluppata con diverse interruzioni legate a decisioni disciplinari e a scontri tra i calciatori, evidenziando un clima acceso in campo.

La serata di Conference League ha visto una sfida intensa tra Fiorentina e Jagiellonia, caratterizzata da episodi disciplinari significativi e da una gestione arbitrale che ha segnato il ritmo della partita. La moviola della gara espone una serie di decisioni chiave che hanno influito sull’equilibrio del match e sul finale altrettanto nervoso. All’7' arriva la prima ammonizione, con Pietro Comuzzo sanzionato per un’entrata ritenuta troppo vigorosa. Il contesto è segnato da contatti fisici intensi e da una applicazione puntuale del regolamento che ha imposto un ritmo di gioco molto controllato. Fin dall’inizio la direzione ha mostrato una linea rigorosa per prevenire interventi potenzialmente pericolosi e mantenere la gara entro margini precisi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rosso a Vanoli e nervi tesi: gli episodi chiave di Fiorentina-Jagiellonia

Moviola Fiorentina Jagiellonia: rosso a Vanoli! Nervi tesi nel finale con un’altra espulsione, gli episodi dubbi del matchCalciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso...

Fiorentina, Vanoli: "Lo Jagiellonia gioca bene. Sottovalutiamo troppo gli altri campionati..."Interpretare bene il secondo round e avere continuità perché "vincere aiuta a vincere".

Temi più discussi: Fiorentina Jagiellonia, Vanoli: 'Sarà un esame di maturità, la squadra sta crescendo'. Video; Vanoli Ottavi Conference e acquisire mentalità vincente gli obiettivi; Vanoli, la coppa... e quei dolci ricordi. Il marchio di fabbrica della Juvi? La difesa; Fiorentina-Pisa, Vanoli dopo la vittoria: Una vittoria cercata e importantissima, dedicata ai nostri tifosi.

Moviola Fiorentina Jagiellonia: rosso a Vanoli! Nervi tesi nel finale con un’altra espulsione, gli episodi dubbi del matchMoviola Fiorentina Jagiellonia: gli episodi dubbi del match, valido per il ritorno dei playoff di Conference League 2025/26 La rocambolesca notte di Conference League tra la Fiorentina e i polacchi de ... calcionews24.com

Como-Fiorentina 1-2 pagelle, Vanoli espulso ma salva la panchina, Fabregas torna sulla terra, rosso per MorataSerie A 2025-26, 25a giornata, Como-Fiorentina, 1-2, i top e flop: Fagioli, Kean e Mandragora i migliori in campo. Parisi autorete. Male Kempf, Perrore e Nico Paz. Espulso Morata. sport.virgilio.it

La Fiorentina si fa rimontare dallo Jagiellonia. Dopo lo 0-3 al Franchi si va ai tempi supplementari facebook

Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s, le pagelle: si salva solo Fagioli, fioccano i 4 nei viola x.com