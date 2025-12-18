La Madonna del Rugby nella chiesa di San Bartolomeo | magliette cappellini e il rosario rossoblù all’altare

Nella chiesa di San Bartolomeo, tra fede e passione, si celebra la devozione rossoblù. La Madonna del Rugby diventa simbolo di identità e tradizione, accompagnando i tifosi nel loro amore per il gioco. Magliette, cappellini e il rosario all’altare uniscono spiritualità e sport, creando un rito unico che trascende il campo e unisce una comunità appassionata e devota.

© Ilrestodelcarlino.it - La Madonna del Rugby nella chiesa di San Bartolomeo: magliette, cappellini e il rosario rossoblù all'altare Rovigo, 18 dicembre 2025 - "Ti prego in silenzio prima d'indossare la mia maglia rossa blu e scendere in campo. Ti chiedo di far fluire dentro me l'energia come acqua sorgiva. Un'energia viva di braccia, di gambe, di cuore. Un'energia che pulsi come una fiamma e mi conduca alla meta." C'è anche una preghiera, viene rivolta alla Madonna del Rugby che ha trovato, nei giorni scorsi, una collocazione. Rovigo, città della palla ovale, 15 scudetti, dopo 90 anni dalla nascita di questo sport, festeggia nella chiesa di San Bartolomeo. Anche sulla facciata i colori di una maglia. Dal Messico a Rovigo: il viaggio della Vergine di San Juan .

