Custodi di pace | incontro sabato 31 gennaio nella chiesa del Rosario di Talsano

Sabato 31 gennaio nella chiesa del Rosario di Talsano si tiene l’incontro “Custodi di pace”, organizzato dalla parrocchia e dal gruppo parrocchiale di Ac. L’evento chiude il mese dedicato alla pace, che ha visto varie iniziative in tutta la diocesi, iniziate con il messaggio del Papa per Capodanno.

Sarà la prof.ssa Giada Di Reda, docente dell'istituto superiore di Scienze religiose 'Giovanni Paolo II' di Taranto, a guidare una rilettura dei testi magisteriali che nel corso dei secoli – ma in particolare negli ultimi 135 anni – hanno segnato una traccia lineare e coerente contro qualsiasi conflitto.

