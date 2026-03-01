Romina Carrisi è apparsa in lacrime in diretta televisiva, raccontando di un episodio in cui il padre di Axel l'ha umiliata, causando un forte stato di sconforto. Durante l'intervista, ha rivelato che in passato si sono verificati atti di mancanza di rispetto da parte del padre, portando alla luce un episodio che ha profondamente influenzato i rapporti familiari. La sua testimonianza ha generato grande attenzione tra il pubblico.

Romina Carrisi in lacrime a Verissimo: la verità choc sul padre di Axel sconvolge tutti. "Mancava il rispetto" — e adesso si capisce tutto. Romina Carrisi in lacrime. A Verissimo. E quello che ha detto ha spezzato il cuore a tutti. La figlia di Al Bano e Romina Power ha aperto le porte della sua vita privata più intima. E la verità fa male. Lei e il padre di suo figlio Axel si sono lasciati. Definitivamente. "Per un anno ci abbiamo provato", ha confessato Romina, con gli occhi lucidi e la voce spezzata. Un anno intero a cercare di restare uniti, per amore del loro bambino. Ma non è bastato. "Troppe incompatibilità caratteriali", ha detto. E poi la frase che ha gelato lo studio: "Alla base del nostro rapporto mancava il rispetto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Il padre l’ha umiliata: Romina Carrisi distrutta in tv svela il segreto che ha fatto crollare tutto

Temptation Island, la chat segreta che ha fatto crollare tutto: Valentina accusa Antonio di un nuovo tradimentoSembrava una favola a lieto fine quella tra Valentina Riccio e Antonio Panico, usciti mano nella mano dall’ultima edizione di Temptation Island.

Venezuela, il drone "Bestia di Kandahar": ecco l'arma che ha fatto crollare MaduroNell'operazione Absolute Resolve, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, un ruolo chiave è stato svolto dal drone stealth RQ-170 Sentinel,...

Tutti gli aggiornamenti su Romina Carrisi.

Temi più discussi: Verissimo: L'amore di Romina Carrisi per papà Al Bano Video; Verissimo: Al Bano: L'amore per i miei figli Video; Verissimo: Evelina Sgarbi: Mio padre ha condizionato il mio rapporto con gli uomini Video; Carlo Conti, chi è il figlio Matteo / Faccio con lui le cose che il mio babbo forse avrebbe fatto con.

Romina Carrisi: «Io e il padre di Axel ci siamo lasciati, troppe incompatibilità. Piango di notte per non farmi vedere da mio figlio»Romina Carrisi torna nello studio di Verissimo e si parla della sua vita privata. Un equilibrio che è stato spezzato dalla fine della sua relazione con Stefano Rastelli, con cui ... leggo.it

Romina Carrisi in lacrime a Verissimo: Con il padre di Axel è finitaLa figlia di Al Bano e Romina racconta a Silvia Toffanin un momento particolarmente difficile della sua vita, e non regge all'emozione ... libero.it

Romina Carrisi sulla fine della relazione con il padre di suo figlio: “Alla base del nostro rapporto mancava il rispetto”. #Verissimo - facebook.com facebook

#Verissimo, gli ospiti di oggi : Francesca Lollobrigida, regina del pattinaggio di velocità, Stefania Constantini e Amos Mosaner bronzo nel doppio misto di curling.Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli per ricordare Eleonora Giorgi, pugile Daniele Scardina, Romina x.com