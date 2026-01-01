Romina Power ha espresso la volontà di creare una fondazione dedicata alle ragazze scomparse e alle loro famiglie. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di offrire supporto e sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema delicato e di grande attualità. La proposta mira a promuovere azioni concrete e a favorire la ricerca, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sulla tutela delle persone scomparse.

Roma, 1 gennaio 2026 – Romina Power considera necessaria “una fondazione per le ragazze scomparse e le loro famiglie”. Lo scrive parlando della primogenita Ylenia, sparita il 6 gennaio 1994 a New Orleans, proprio 31 anni fa l’ultima telefonata, “per fare gli auguri di buon compleanno alla nonna Iolanda, alla quale era legatissima”. Romina Power: “Mia figlia Ylenia è viva”. Lo scrive nei “Pensieri profondamente semplici”, il libro che Romina Power ha appena pubblicato con Rizzoli. Anche Al Bano ha dedicato pagine strazianti alla figlia nella sua autobiografia “Il sole dentro”. Ma le versioni sono opposte: perché Romina è sempre rimasta convinta che “Ylenia non è morta”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ylenia Carrisi raccontata dalla madre Romina Power: “Necessaria una fondazione per le ragazze scomparse”

