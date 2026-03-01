Roma Nord si mobilita | Un Municipio solo per noi

A Roma Nord, cittadini e associazioni hanno avviato una petizione per chiedere la creazione di un nuovo municipio, separato dal XIV. La mobilitazione coinvolge diverse realtà locali che desiderano un'amministrazione più vicina alle esigenze del territorio. La richiesta si diffonde tra residenti e attivisti, che vogliono un nuovo ente amministrativo per gestire meglio i servizi e le questioni della zona.

La Roma chic si mobilita per uscire dal XIV Municipio e crearne uno nuovo. Con una petizione che ha raggiunto quasi 700 firme, i residenti di Balduina chiedono al Comune di riconoscere sul piano amministrativo la continuità geografica e storica che c'è tra il loro quartiere, Trionfale, Camilluccia, Prati e Della Vittoria (questi ultimi due parte del Municipio I). A lanciare la proposta è stato il comitato civico "Balduina's", che ha voluto dare voce a chi abita nel quadrante Nord della Capitale e percepisce un crescente distacco rispetto ad altre zone dell'ex circoscrizione guidata dal presidente Marco Della Porta. La sensazione comune è che non si riesca a garantire un livello alto di efficienza nei settori che più interessano i cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

