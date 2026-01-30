Roma al municipio VI debutta il festival of opportunities | non solo spettacolo

Questa mattina a Roma, al Municipio VI, è stato presentato il nuovo “Festival of Opportunities”. L’evento non si limita a spettacoli, ma propone un progetto chiamato “ABILITANTE” che punta a favorire il lavoro e l’inclusione. Non si tratta di comprensione semplice, ma di un modello di partecipazione attiva che coinvolge direttamente le persone.

Roma: progetto “ABILITANTE ” per lavoro e inclusione. Non un approccio basato sulla semplice umana comprensione, ma un vero e proprio modello di partecipazione attiva. Lo spettacolo dal vivo cambia pelle e diventa “infrastruttura sociale” capace di generare occupazione e benessere. È questo il cuore del “Festival of Opportunities”, la cui edizione “Punto 0” è stata presentata questa mattina presso l’Aula Consiliare del Municipio VI delle Torri. Promosso da SIAC Europa e Circus Academy Fusion, il progetto si propone di abbattere le barriere fisiche, sociali ed economiche, utilizzando le arti performative e circensi come leva per il reinserimento lavorativo e l’inclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

