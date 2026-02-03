Bloccato in Italia il bilancio del Napoli è super virtuoso per la Uefa Juventus e Roma sull’orlo del baratro Ziliani

Il Napoli ha presentato un bilancio molto solido, anche se è bloccato in Italia e non può partecipare alle coppe europee. La sua gestione economica ha attirato l’attenzione della Uefa, che lo vede come esempio di buona condotta finanziaria. Juventus e Roma, invece, rischiano grosso: sono sull’orlo di perdere la licenza per le coppe, a causa di problemi finanziari e di rispetto delle regole. La differenza tra le tre squadre diventa evidente anche nei conti.

Bloccato in Italia, il bilancio del Napoli è super virtuoso per la Uefa. Juventus e Roma sull’orlo del baratro. È quel che scrive Paolo Ziliani sul suo sito. Un estratto lo ha pubblicato su X. Ecco cosa scrive: La situazione dei club italiani a pochi mesi dal controllo bilanci dell’Uefa: Napoli super virtuoso, bene Atalanta e Milan, l’Inter si è rimessa in riga mentre Juventus e Roma sono nel dramma Al disastro dei conti di Madama, che trovandosi sotto procedimento Uefa ha chiuso il mercato invernale spendendo zero euro, si aggiunge quello della Roma che dovrà rendere conto di 238,3 milioni di perdite nel triennio e ha tuttavia perfezionato acquisti che non avrebbe potuto permettersi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

