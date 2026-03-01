Roma-Juventus | in 60 mila all’Olimpico per l’operazione distacco

Questa sera all’Olimpico si svolge la partita tra Roma e Juventus alle 20.45, con circa 60 mila tifosi presenti. La Roma cerca di allungare la serie positiva e migliorare la propria posizione in classifica, puntando a un vantaggio di sette punti rispetto alle concorrenti per la zona Champions. La sfida coinvolge un grande afflusso di pubblico e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

La Roma attende questa sera alle 20.45 la Juventus tra le mura amiche e vede la possibilità di portarsi a +7 dai principali rivali per la corsa Champions. Stasera la partita è di quelle che decidono una stagione e la squadra di Gasperini si presenta alla sfida con nulla da perdere e tutto da chiedere. I giocatori sono pronti, ma la piazza non sarà da meno. Sarà di nuovo sold out all'Olimpico, con i giallorossi che puntano l'impresa con più di 60mila voci pronte a cantare per la Roma dagli spalti. In occasione del big match spareggio per l'accesso in Champions League, la Roma si gioca la stagione tra le mura domestiche, e il popolo giallorosso, come sempre, ha risposto presente.

