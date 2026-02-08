Roma si prepara a scendere in campo con il cuore in mano. Più di 60 mila tifosi si sono radunati all’Olimpico per sostenere Gasperini e la squadra, in cerca di una vittoria che cancelli la delusione di Udine. Nonostante le nuvole e il freddo, lo stadio si è riempito di entusiasmo, pronto a spingere i giallorossi verso un risultato importante.

La Roma torna ad abbracciare il suo pubblico in un lunedì sera dal sapore di riscatto, trasformando lo Stadio Olimpico nell’ennesimo fortino di passione nonostante le insidie del calendario e del meteo. Saranno oltre 60 mila i sostenitori presenti sugli spalti per la sfida contro il Cagliari, una risposta massiccia che arriva all’indomani della cocente delusione rimediata nella trasferta di Udine. Il terreno di gioco, tuttavia, rappresenterà un’incognita non trascurabile: il prato capitolino appare visibilmente affaticato dopo il diluvio che ha accompagnato la vittoria dell’Italia del rugby sulla Scozia, lasciando in eredità una superficie che richiederà massima attenzione tecnica da parte degli uomini di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’Olimpico non abbandona Gasperini: in 60 mila contro il Cagliari per dimenticare Udine

Domenica sera alle 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà la sfida tra Roma e Milan, un incontro valido per la ventiduesima giornata di Serie A.

