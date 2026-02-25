Olimpico blindato | Roma-Juve verso il sold out da 65 mila spettatori

Nella mattinata di oggi, l’entusiasmo che circonda il prossimo big match tra Roma e Juventus ha raggiunto vette senza precedenti, confermando la sfida di domenica sera come l’appuntamento sportivo più atteso nella Capitale. Secondo gli ultimi dati relativi al botteghino, la quota degli spettatori ha già abbondantemente superato le 65 mila presenze, rendendo il sold out una mera formalità burocratica che verrà espletata nelle prossime ore. Il sodalizio giallorosso si appresta dunque a vivere la seconda serata di gala nel giro di una settimana con una cornice di pubblico imponente, a testimonianza del feeling viscerale tra la tifoseria e la compagine guidata da Gian Piero Gasperini. La febbre dell’Europa League e il rebus ottavi. Mentre l’attenzione immediata è focalizzata sulla “Signora”, la pianificazione strategica del club e dei sostenitori guarda già all’orizzonte internazionale. Il prossimo 12 marzo la Roma sarà impegnata nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, con i pronostici che indicano come probabili avversarie il Bologna o il Genk, entrambe reduci da successi autoritari nei playoff rispettivamente contro Brann e Dinamo Zagabria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Olimpico verso il sold out: Roma-Milan da recordL’attesa per Roma-Milan si fa sempre più intensa, con l’Olimpico che si avvicina a un nuovo sold out.

Roma-Cagliari, l’Olimpico si prepara: verso il sold-outQuesta sera l’Olimpico si riempie per la partita tra Roma e Cagliari.

Temi più discussi: Roma, l'Olimpico è sempre un fattore in più. E domani contro la Cremonese...; Roma, forza e maturità: tris alla Cremonese e quarto posto blindato; ROMA-CREMONESE. Le pagelle dei giornali: Cristante illumina, Ndicka annulla. Pisilli la chiude; Formazioni ufficiali Roma-Cremonese: la scelta di Gasperini che può cambiare la corsa Champions.

McKennie Juve, è fatta per il rinnovo al 2030: la firma dopo la Roma, ecco quanto guadagnerà. Blindato il tuttofare texanoMcKennie Juve, è fatta per il rinnovo al 2030: la firma dopo la Roma, ecco quanto guadagnerà. Blindato il tuttofare texano In un presente segnato dalle difficoltà sul campo, la Juventus lancia un segn ... juventusnews24.com

Roma-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tvRoma-Cremonese all’Olimpico vale l’Europa per i giallorossi: le probabili formazioni e le scelte decisive di Gasperini e Nicola. europacalcio.it

#Celik, Roma-Juve vale doppio: tra presente e un futuro già scritto https://www.romanews.eu/il-messaggero-celik-roma%e2%80%91juve-vale-doppio-tra-presente-e-un-futuro-gia-scritto/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

#Gasperini punta già verso #RomaJuve “Vincere sarebbe un grande passo avanti” x.com