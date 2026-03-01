Nella serata di oggi, Roma e Juventus si sfidano in campo in un match che rappresenta molto più di una semplice partita di calcio. La sfida ha un valore economico stimato intorno a 1,5 miliardi di euro, riflettendo quanto sia cruciale per entrambe le squadre qualificarsi in Champions League. Il gioco si svolge in un clima teso, con le due società che si contendono un passaggio fondamentale per il loro futuro.

Nella serata di oggi, il rettangolo verde si trasforma in un asettico tavolo negoziale dove Roma e Juventus si giocano molto più di una vittoria sportiva: in palio c’è la sopravvivenza strutturale all’interno dell’élite continentale. Per il sodalizio capitolino e la compagine bianconera, l’accesso alla prossima Champions League rappresenta l’unica via d’uscita da un’impasse finanziaria che ha visto i due club accumulare perdite record per 1,5 miliardi di euro nell’ultimo quinquennio. Mentre realtà come Napoli e Atalanta consolidavano i propri bilanci attraverso utili costanti, le proprietà di Roma e Juventus sono state costrette a massicci aumenti di capitale per colmare voragini generate da costi della rosa sproporzionati rispetto ai dividendi sportivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Juve, scontro da 1,5 miliardi: perché la Champions è vitale

Leggi anche: Roma e Juve hanno bruciato 1,5 miliardi in 5 anni: perché la Champions è fondamentale per entrambe

Roma-Juve, scontro totale: la Champions vale 60 milioniNella serata di oggi, il rettangolo verde dello Stadio Olimpico si trasforma in un palcoscenico dove il prestigio sportivo si intreccia...

Una raccolta di contenuti su Roma Juve.

Temi più discussi: Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Juve, eurosfida tra Champions e mercato; Roma-Juventus, scontro diretto Champions; Roma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni.

Dove vedere Roma-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioBig match all'Olimpico, scontro diretto per la zona Champions: tutte le info per seguire la partita, le possibili formazioni di Gasperini e Spalletti ... corrieredellosport.it

Roma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioniLa Juventus affronta la Roma all'Olimpico nello scontro diretto per la zona Champions della Serie A: le probabili formazioni e dove seguire la partita ... fanpage.it

Dove vedere #RomaJuve in tv Dazn o Sky, orario x.com

Due dubbi da sciogliere Ultime verso #RomaJuve - facebook.com facebook