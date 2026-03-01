Roma-Juve missione +7 | Gasperini lancia la sfida con Malen e Pisilli

Nella partita tra Roma e Juventus, Gasperini ha deciso di puntare su Malen e Pisilli, lanciando una sfida importante alla squadra avversaria. La capitale si prepara a vivere un match che può influenzare la corsa europea della Roma, con grande attesa e tensione tra tifosi e addetti ai lavori. La gara si svolge in un clima di grande fermento, tra aspettative e sfide sportive.

All'Olimpico lo scontro diretto per la Champions: i giallorossi cercano lo strappo decisivo. Dybala torna in panchina. L'atmosfera attorno alla Capitale è quella delle grandi occasioni, con la Roma pronta a giocarsi una fetta consistente del proprio futuro europeo. Il posticipo contro la Juventus rappresenta il climax di una rincorsa iniziata dopo il momento di appannamento di febbraio: un successo consentirebbe agli uomini di Gian Piero Gasperini di volare a +7 sui bianconeri, siglando quello che il tecnico ha definito lo "strappo" decisivo. Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: Gasperini lancia Pisilli, Malen guida l'attaccoPochi istanti al fischio d'inizio della sfida tra Roma e Cagliari, posticipo della 24ª giornata di Serie A all'Olimpico. Roma, missione riscatto: Gasperini lancia la sfida al Cagliari e punta sul fattore ZaragozaLa sconfitta della Dacia Arena deve trasformarsi rapidamente in un lontano ricordo per la Roma di Gian Piero Gasperini, attesa lunedì sera...