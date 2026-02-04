Roma missione riscatto | Gasperini lancia la sfida al Cagliari e punta sul fattore Zaragoza

La Roma si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta a Udine. Gasperini vuole subito riscattarsi e punta tutto sulla partita contro il Cagliari di Pisacane, in programma lunedì sera all’Olimpico. I giallorossi non possono più permettersi passi falsi se vogliono rimanere in corsa per la zona alta della classifica.

La sconfitta della Dacia Arena deve trasformarsi rapidamente in un lontano ricordo per la Roma di Gian Piero Gasperini, attesa lunedì sera all’Olimpico dal confronto interno contro il Cagliari di Pisacane per non perdere il treno dell’alta classifica. Dopo il rientro notturno dal Friuli, la squadra si è ritrovata già questa mattina a Trigoria per una sessione di scarico, l’ultimo impegno prima del martedì di riposo concesso dal tecnico, finalizzato a ricaricare le pile in vista di un febbraio che, senza l’assillo delle coppe europee, permetterà ai giallorossi di lavorare con maggiore continuità tattica.🔗 Leggi su Sololaroma.itImmagine generica

