Nella mattinata di oggi, si è svolto l’ultimo allenamento prima della partita tra Roma e Juventus, con il tecnico Gasperini che ha testato diverse formazioni e tattiche. Durante la sessione, è stata fatta una mossa strategica inserendo Yildiz tra i titolari, suscitando attenzione tra i presenti. La sfida tra le due squadre si avvicina e rimane ancora da definire la formazione ufficiale.

Nella mattinata di oggi, il clima attorno alla sfida tra Roma e Juventus si è fatto denso di pretattica e decisioni ponderate. Se Luciano Spalletti ha scelto la via del silenzio stampa per blindare lo spogliatoio bianconero, Gian Piero Gasperini ha preferito attendere le ultime ore per ufficializzare la lista dei convocati, subordinando le scelte definitive al consueto test mattutino. La notizia cardine per il popolo giallorosso riguarda Paulo Dybala: il fuoriclasse argentino ha completato l’intera rifinitura e, sebbene l’autonomia nelle gambe sia limitata, rappresenterà l’arma letale da spendere a gara in corso. Di contro, resta ancora ai box Matías Soulé, frenato da una pubalgia persistente, così come Mario Hermoso, costretto al forfait dal problema all’ileopsoas. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Juve: l’ultimo test di Gasperini e la mossa Yildiz

Yildiz Juventus, decisione presa sul rinnovo: la mossa di Comolli ed Elkann, la frase di Spalletti. Cos’è successo nell’ultimo incontroYildiz Juventus, decisione presa sul rinnovo: la mossa di Comolli ed Elkann, la frase di Spalletti.

Napoli, mossa a sorpresa della Roma: il piano di GasperiniManca sempre meno alla sfida di domenica sera tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Gian Piero Gasperini.

Una selezione di notizie su Roma Juve

Temi più discussi: Roma-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Juventus; Ecco l'arbitro di Roma-Juve: è lo stesso dell'andata! E dopo Inter-Juve torna La Penna: designato per...; Roma - Juventus.

Dove vedere Roma-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioBig match all'Olimpico, scontro diretto per la zona Champions: tutte le info per seguire la partita, le possibili formazioni di Gasperini e Spalletti ... corrieredellosport.it

Roma-juventus: orario, formazioni e dove vederla in tv e streamingVivi il confronto Roma-Juventus: orario, probabili formazioni, diretta su Dazn e riflessi disciplinari dopo il no di Gravina sulla richiesta di grazia per Kalulu ... notizie.it

#Koopmeiners via dalla #Juve C’è anche la #Roma - facebook.com facebook

Il #Como travolge il #Lecce in rimonta e aspetta #RomaJuve: tris a Di Francesco, #Fabregas è quinto x.com