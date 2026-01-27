Yildiz Juventus decisione presa sul rinnovo | la mossa di Comolli ed Elkann la frase di Spalletti Cos’è successo nell’ultimo incontro

Da calcionews24.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente decisione sul rinnovo di Yildiz Juventus coinvolge le scelte di Comolli ed Elkann, con commenti di Spalletti. Questo aggiornamento evidenzia i passaggi chiave dell’ultimo incontro, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale. Una panoramica utile per chi segue le dinamiche della società e le prospettive future del club.

Mercato Torino, che intreccio per il futuro di Ngonge! Ci prova l’Espanyol ma serve l’ok anche del Napoli: il motivo Calciomercato Napoli, nuova idea per la fascia: tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting! I dettagli Noslin via dalla Lazio? Ci prova il Monaco: si cerca l’intesa su quella formula! Zola rivela: «Ammirevole come il Napoli stia affrontando questo momento, contro il Chelsea. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

yildiz juventus decisione presa sul rinnovo la mossa di comolli ed elkann la frase di spalletti cos8217232 successo nell8217ultimo incontro

© Calcionews24.com - Yildiz Juventus, decisione presa sul rinnovo: la mossa di Comolli ed Elkann, la frase di Spalletti. Cos’è successo nell’ultimo incontro

Approfondimenti su Yildiz Juventus

Rinnovo Vlahovic, Comolli vuota il sacco: ecco quando ci sarà l’incontro per la decisione finale. Molla la presa un top club europeo

Yildiz Juventus, la trattativa per il rinnovo fatica a decollare: Elkann pronto a fare una cose. Le ultime sul turco

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Yildiz Juventus

Argomenti discussi: Spalletti non parlerà alla vigilia di Juventus-Napoli: annullata la sua conferenza stampa; Camarda si opera alla spalla: lungo stop per il centravanti, i tempi di recupero e il piano del Milan; Yildiz Juventus, il turco rinnova fino al 2031: novità; Il Cagliari prende tre punti salvezza, la Juventus non va oltre i calci d’angolo: Mazzitelli affonda ...

yildiz juventus decisione presaCalciomercato Juventus, occhio che ti rubano Yildiz: le parole del turco spaventanoIl calciomercato della Juventus è pronto ad accendersi per arrivare a dei colpi di scena davvero molto interessanti. juvelive.it

Juve, avanti a suon di gol: Yildiz in dubbio per Cagliari, ma l’attacco volaJuve, avanti a suon di gol: Yildiz in dubbio per Cagliari, ma l’attacco vola La Juventus continua a correre a ritmo di gol, ma alla vigilia della ... tuttojuve.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.