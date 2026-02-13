Napoli, la Roma di Gian Piero Gasperini sorprende con una mossa tattica inaspettata: ai microfoni del club, il tecnico ha annunciato di aver preparato un cambio di modulo che potrebbe scuotere la partita di domenica sera contro il Napoli di Antonio Conte.

Manca sempre meno alla sfida di domenica sera tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Gian Piero Gasperini. Un big match fondamentale per la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League delle due squadre. L’allenatore salentino ritrova qualche pedina mentre l’ex tecnico dell’Atalanta ha in mente una mossa per sorprendere il Napoli: pronto il tridente. Napoli – Roma, Gasperini sorprende: la sua mossa. Il Napoli di Antonio Conte e pronto a ritrovare due pedine fondamentali per il big match di domenica sera. McTominay e Matteo Politano, difatti, dovrebbero farcela per la gara di fondamentale importanza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, mossa a sorpresa della Roma: il piano di Gasperini

Approfondimenti su napoli mossa

Roma, i numeri non mentono: la squadra segna poco e Gasperini sta già pensando a una mossa a sorpresa per cambiare rotta.

Ultime notizie su napoli mossa

Argomenti discussi: Fabregas alla Guardiola: ecco la mossa con cui ha sorpreso il Napoli – GdS; Spalletti studia la mossa anti-Inter: McKennie jolly e attacco camaleontico; Juventus, Spalletti come Conte: la mossa a sorpresa prima del derby d’Italia con l’Inter; Mossa a sorpresa della Juve, prova la beffa al Napoli: Offerta ufficiale per En-Nesyri.

Napoli, colpo a sorpresa in difesa: è nel mirino Niccolò FortiniIl Napoli valuta la mossa a sorpresa per Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina. Tutti i dettagli sul possibile colpo di mercato. europacalcio.it

Pagina 2 | Cazzimma Juve, mossa a sorpresa per proteggere la squadra ed evitare il 'Capodanno' anticipato a NapoliIl 4 maggio 2023 allo Stadio Friuli, Victor Osimhen rispondeva al vantaggio dei padroni di casa segnando la rete del definitivo 1-1. Un pareggio che convalidava il più trascurato dei pronostici di ... tuttosport.com

Cena Spettacolo Napoletana A' MOSSA al VIC'STREET via Giuseppe Martucci 44-Napoli prossima data Sabato 21 Febbraio ore 21.00 info 081-662423 cell.: 335 621 5087 #SpettacoloDalVivo #show #teatro #napoli #turismo @fanpiùattivi - facebook.com facebook

#Malen #Dybala la ricetta vincente della #Roma contro il #Napoli A cosa pensa Gasperini x.com