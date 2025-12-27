Pisa Juve inizia la missione dei bianconeri | FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la Toscana

Pisa Juve, è cominciata la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza della squadra di Spalletti da Caselle per la Toscana. Il 2025 della Juventus sta per vivere il suo ultimo, decisivo atto. Nella mattinata di oggi, 27 dicembre, la truppa bianconera ha lasciato il quartier generale della Continassa per dirigersi all’aeroporto di Torino-Caselle, da dove è decollata con destinazione Pisa. Un viaggio breve, poco meno di un’ora per coprire la tratta che separa le Alpi dalla Torre Pendente, ma carico di significato. La “Vecchia Signora” vuole chiudere l’anno solare con un successo per dare continuità alla vittoria contro la Roma e consolidare la propria posizione in classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pisa Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la Toscana Leggi anche: Fiorentina Juve: inizia la missione viola, la partenza dei bianconeri di Spalletti da Caselle. FOTO e VIDEO della vigilia Leggi anche: Lazio Juve, la partenza dei bianconeri da Caselle: comincia la missione Capitale per la squadra di Tudor- VIDEO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Pisa prepara la svolta: Juve decisiva per Gilardino, è pronto Ancelotti Jr.; Juve ora o mai più: rientrare in corsa per lo scudetto la mission di Spalletti. Spalletti, il vento è cambiato: Yildiz a Pisa guida la Juve alla caccia del sogno scudetto - Il vento è cambiato per la Juventus, che ora guarda la classifica con rinnovata fiducia e la consapevolezza di aver riaperto una stagione che sembrava ormai compromessa. ilmessaggero.it

Serie A, l’inverno caldo della Juve parte da Pisa: prima di 5 gare decisive - Per i bianconeri inizia un tour de force che di qui a metà gennaio mostrerà quali sono le vere ambizioni di campionato della Vecchia Signora ... rainews.it

Spalletti per non svendere la Juve: la missione per cui è stato scelto e i clamorosi precedenti - A prescindere dalla classifica e dai risultati dei primi mesi di stagione: è tutto ancora raddrizzabile, del resto, altrimenti non avrebbe avuto alcun ... tuttosport.com

Probabili formazioni Pisa Juve Le ultime sulle possibili scelte di Spalletti - facebook.com facebook

La #Juve non si ferma, testa al Pisa: sotto la pioggia spunta anche... Elimoghale! shorturl.at/HKWpY x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.