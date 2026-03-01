Stasera all’Olimpico si gioca Roma-Juventus, uno scontro che mette in palio punti fondamentali per la qualificazione in Champions League. La partita si presenta come un match tra due squadre con differenze evidenti in termini di gioco e organizzazione, nonostante la distanza di soli quattro punti in classifica. L’allenatore giallorosso ha deciso di schierare dal primo minuto il giovane centrocampista Pisilli.

Nella serata di oggi, il rettangolo verde dell’ Olimpico si trasforma nel teatro di un paradosso tattico e psicologico: Roma e Juventus si affrontano separate da appena quattro lunghezze, ma distanti anni luce per identità e solidità. Se la compagine giallorossa di Gian Piero Gasperini vanta la miglior difesa d’Europa, un fortino apparentemente inespugnabile, il sodalizio bianconero di Luciano Spalletti si presenta nella Capitale come un “colabrodo” che cerca disperatamente di tamponare l’emorragia affidandosi a un Bremer ancora lontano dalla condizione ottimale. La sfida non è solo un incrocio di classifica, ma uno scontro tra due “incompiute d’autore” che, a poche ore dal fischio d’inizio, cercano ancora di tirare una coperta troppo corta per proteggere le proprie ambizioni europee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Juve, il bivio Champions: Gasperini lancia la sorpresa Pisilli

Roma-Juve, missione +7: Gasperini lancia la sfida con Malen e PisilliL’atmosfera attorno alla Capitale è quella delle grandi occasioni, con la Roma pronta a giocarsi una fetta consistente del proprio futuro europeo.

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: Gasperini lancia Pisilli, Malen guida l’attaccoPochi istanti al fischio d’inizio della sfida tra Roma e Cagliari, posticipo della 24ª giornata di Serie A all’Olimpico.

Tutto quello che riguarda Roma Juve

Temi più discussi: La Juve è al bivio decisivo: lo scontro diretto con la Roma e la trattativa per il rinnovo di Spalletti; La Roma scappa via, Juventus al bivio-Champions: quanti punti servono e la possibile rincorsa al Napoli; Juventus, contro la Roma una formazione muscolare: Yildiz da nove, Koopmeiners in regia; La Juve si gioca 80 milioni: la Champions passa per i prossimi 7 giorni.

Bivio Spalletti: sfida a Gasperini. Juve, tutto per il quarto posto . La Roma cerca lo scatto decisivoLuciano Spalletti non ha proferito parola ai media tra la indimenticabile notte di Champions – per tempra caratteriale della sua Juve e grado di amarezza della beffa – e la sfida di stasera all’Olimpi ... sport.quotidiano.net

La Juve è al bivio decisivo: lo scontro diretto con la Roma e la trattativa per il rinnovo di SpallettiLa classifica impone ai bianconeri di evitare una sconfitta traumatica. Nel frattempo si costruisce la squadra del futuro: McKennie vicino alla firma, Vlahovic è un'incognita. E l'allenatore continua ... ilfattoquotidiano.it

#Koopmeiners via dalla #Juve C’è anche la #Roma - facebook.com facebook

Il #Como travolge il #Lecce in rimonta e aspetta #RomaJuve: tris a Di Francesco, #Fabregas è quinto x.com