Mondiale 2026 cambia tutto! Ecco la clamorosa novità introdotta dalla FIFA | tutti i dettagli
Il Mondiale 2026 si prepara a rivoluzionare il suo formato, con importanti novità annunciate dalla FIFA. Questa edizione promette di essere diversa da tutte le precedenti, introducendo cambiamenti significativi che interesseranno aspetti fondamentali del torneo. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sulla grande rivoluzione in arrivo.
Mondiale 2026, rivoluzione in arrivo: la FIFA annuncia una clamorosa novità che cambierà il torneo. I dettagli Il Mondiale 2026 avrà un aspetto radicalmente diverso da qualsiasi torneo precedente. La FIFA ha infatti deciso di modificare la struttura tradizionale delle partite, abolendo di fatto i due tempi continui da 45 minuti per fronteggiare il caldo .
