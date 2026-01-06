Chiesa alla Juve novità sul possibile ritorno | la posizione del Liverpool è molto chiara L’indiscrezione

Il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è al centro delle discussioni tra i dirigenti bianconeri. Tuttavia, il Liverpool ha chiarito di non essere disposto a cedere il giocatore in prestito. La situazione rimane in fase di valutazione, con i club che analizzano le opzioni più appropriate. Restano da definire i dettagli di una eventuale trattativa e le strategie future per il trasferimento.

Chiesa alla Juve, i bianconeri ragionano sul ritorno dell'esterno. Il Liverpool, però, non apre assolutamente ad un prestito. Le ultime. Il mercato di riparazione del 2026 si scalda improvvisamente con un ritorno di fiamma che avrebbe del clamoroso. Al centro dei rumors c'è di nuovo il ritorno di Chiesa alla Juve. Le ultime indiscrezioni arrivano direttamente dagli studi di Sky Sport, dove l'esperta Valentina Mariani ha fatto luce su un timido ma significativo approccio della "Vecchia Signora" per l'esterno del Liverpool. Secondo la giornalista, la Juventus si è informata su quelle che potrebbero essere le condizioni di uscita dal Liverpool dell'esterno, segnale che la dirigenza torinese sta valutando seriamente la fattibilità di un rientro alla base.

