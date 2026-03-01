Roma Juve 3-2 LIVE | Boga riapre la sfida!

Nella partita tra Roma e Juventus, terminata con il risultato di 3-2, Boga ha segnato un gol che ha riaperto la sfida. La gara, valida per la 27ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita da una diretta che ha fornito sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dell'incontro. La partita si è svolta a Roma e ha visto momenti di tensione tra le due squadre.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma Juve 3-2 LIVE: Boga riapre la sfida! Juve Como 0-2 LIVE: fischi per Openda, entra David. Spazio anche per BogaVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Juve Roma streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la super sfida dell’Allianz Stadium contro i giallorossi. I dettagliCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Una selezione di notizie su Roma Juve. Temi più discussi: Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, Roma-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita. Roma-Juventus 3-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Malen, involatosi in campo apertoLa diretta live di Roma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Roma Juve 0-0 LIVE: miracolo di Perin su Malen da due passi!Roma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i gialloross ... juventusnews24.com Serie A, Roma-Juve 1-0 dopo 45': sfida per i posti in Europa Torino-Lazio 2-0, Sassuolo-Atalanta 2-1, Cremonese-Milan 0-2 Inter-Genoa 2-0: nerazzurri a +10 Ieri Parma-Cagliari 1-1. Le cronache testuali su rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/c - facebook.com facebook Roma-Juve, le formazioni ufficiali: Rensch e Pisilli dal 1', Spalletti si affida a Jonathan David x.com